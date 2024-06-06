 

Греф и Минфин начнут внедрять искусственный интеллект в российский бюджет

Сбербанк и Министерство финансов РФ разработали первого ИИ-агента для "оптимизации бюджетного процесса". Предполагается, что искусственный интеллект поможет составлять качественные запросы: «AI-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит снизить нагрузку на специалистов до 70 процентов», — заявили представители Сбера.

«Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и иными ключевыми процессами в управлении», - считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ранее Греф заявил, что ИИ - это "технологический прогресс", остановить который невозможно; что он будет делать выводы "исходя из собственной картины мира", и что "нашим детям совершенно точно предстоит жить в уже новом мире". 

В Минфине назвали ИИ «хорошим подспорьем» для финансистов, считая, что он возьмёт на себя всю рутину — процессы вычислений и анализа. При этом в ведомстве думают, что «последнее слово всегда останется за человеком».


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APN.ru