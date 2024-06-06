Калужский губернатор рассказал о мигрантах и об отклонённой инициативе, в Крыму призвали ужесточить миграционную политику

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, что запрет на привлечение мигрантов в некоторые сферы, включая торговлю, пассажирские перевозки и общепит, никак не повлиял на экономическое развитие региона и реализацию инвестиционных проектов. "Потребности работодателей в сферах, куда преимущественно идут работать мигранты, вполне успешно замещаются гражданами Российской Федерации", - сказал Шапша.
Калужский губернатор считает, что мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания на территории России показать, что они полезны стране и готовы соблюдать законодательство. «Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство», — сказал Шапша.

Он отметил, что правительство Калужской области внесло эту инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена

Глава Крыма Сергей Аксёнов также призвал ужесточить миграционную политику Российской Федерации: «Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Мы относимся с уважением к гостям нашей страны, но национальная безопасность превыше всего».


Канал незаконной миграции пресечён в Новосибирске. В Красноярске Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор трём сотрудницам хостела, обеспечившим незаконное пребывание в регионе более 1,5 тыс. среднеазиатских мигрантов. 

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали выходцев из Средней Азии, подозреваемых в финансировании терроризма на территории восьми российских регионов.

 

В Челябинске накрыли крупную группировку наркоторговцев, в которую "входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана" (пойманы 38 человек). В Москве суд арестовал египтянина за перевозку особо крупной партии наркотиков. 

В Петербурге мигрант, находившийся в стране нелегально, накачал тринадцатилетнюю россиянку гашишем и изнасиловал.

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