Калужский губернатор рассказал о мигрантах и об отклонённой инициативе, в Крыму призвали ужесточить миграционную политику

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, что запрет на привлечение мигрантов в некоторые сферы, включая торговлю, пассажирские перевозки и общепит, никак не повлиял на экономическое развитие региона и реализацию инвестиционных проектов. "Потребности работодателей в сферах, куда преимущественно идут работать мигранты, вполне успешно замещаются гражданами Российской Федерации", - сказал Шапша.

Калужский губернатор считает, что м игранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания на территории России показать, что они полезны стране и готовы соблюдать законодательство. «Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство», — сказал Шапша.