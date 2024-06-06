Калужский губернатор рассказал о мигрантах и об отклонённой инициативе, в Крыму призвали ужесточить миграционную политику

Он отметил, что правительство Калужской области внесло эту инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена.
Глава Крыма Сергей Аксёнов также призвал ужесточить миграционную политику Российской Федерации: «Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Мы относимся с уважением к гостям нашей страны, но национальная безопасность превыше всего».
Канал незаконной миграции пресечён в Новосибирске. В Красноярске Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор трём сотрудницам хостела, обеспечившим незаконное пребывание в регионе более 1,5 тыс. среднеазиатских мигрантов.
Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали выходцев из Средней Азии, подозреваемых в финансировании терроризма на территории восьми российских регионов.
В Челябинске накрыли крупную группировку наркоторговцев, в которую "входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана" (пойманы 38 человек). В Москве суд арестовал египтянина за перевозку особо крупной партии наркотиков.
В Петербурге мигрант, находившийся в стране нелегально, накачал тринадцатилетнюю россиянку гашишем и изнасиловал.