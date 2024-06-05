 

"Вован и Лексус" поговорили с Клаусом Швабом о наследии Киссинджера и войне на Украине

 

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили основателю и бессменному президенту Всемирного экономического форума в Давосе Клаусу Швабу от имени французского экономиста и философа Жака Аттали. Предлогом стало отношение к наследию Генри Киссинджера.

Шваб сказал, что Киссинджер (которого он считает своим наставником) не хотел сближения России и Китая. По его мнению, у Украины нет возможности победить, и это значит, что Запад "должен помешать России победить". Зеленского, по словам Шваба, нужно использовать, манипулируя обещаниями принять Украину в НАТО и ЕС. 

Оптимальное завершение войны Шваб видит в "замораживании ситуации" и "компромиссе":

«Итак, мы должны создать такую беспроигрышную ситуацию, не допустить нашего поражения. Киссинджера выступал за замораживание войны. И я подвожу все к компромиссу, этим все должно завершиться».


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