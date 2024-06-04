 

ООН: если Европа не будет принимать мигрантов, то и Африка их не захочет. 12% детей мигрантов в РФ не владеют русским после года обучения

В ООН заявили, что "Европа играет важную роль в качестве модели" по приёму мигрантов/беженцев. Специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсан Коштель по этому поводу привёл следующий аргумент: "если произойдет обрушение ценностей защиты беженцев в Европе, то та же тенденция будет видна в других местах". По его мнению, "невозможно ожидать от африканских стран, что они продолжат сохранять эту традицию [приёма мигрантов], если Европа будет вести себя по-другому с беженцами на ее территории". Иными словами, хотя африканские страны, по словам Коштеля, принимают беженцев "на протяжении десятилетий", но если этого не будет делать Европа -- то и Африка не будет. А это, угрожает Коштель, приведёт к тому, что миграционные потоки станут "менее управляемыми". По его мнению, нужно объяснять европейцам, что беженцы едут к ним "не случайно", а потому что вынуждены спасаться от конфликтов (например, в Судане), и таких людей будет ещё больше, так что европейцы должны готовиться к их приёму.

 

В России около 25 тысяч детей мигрантов по окончании школьного учебного года не владеют русским языком. По мнению директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Алексея Благинина, им нужно "предоставить механизмы" для изучения русского языка. В частности, в педвузах РФ со следующего года будет введён обязательный модуль, посвящённый работе с мигрантами. Сейчас в РФ 10 тыс. человек заняты в системе по работе с мигрантами, 77% из них - школьные учителя. Благигин считает, что их нужно профессионально переподготовить. 

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