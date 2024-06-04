 

В Москве мигрант натравил детей на мальчика, в Подольске нашли 218 нелегалов, "шариатский патруль" избил подростка за серьгу

 

В Москве мигрант натравил своих детей на их сверстника. На ролике видно, как трое детей окружают мальчика и валят его на землю. В это время стоящий в нескольких метрах мужчина спокойно наблюдает за происходящим. Оказавшийся на асфальте ребенок хватается за живот, раздаётся плач, мигрант с детьми уходят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 

218 нелегальных мигрантов выявлены на стройке в Подольске. 93 работали на территории региона без патента, 127 иностранцев уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. В итоге лишь в отношении 56 приезжих судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, на остальных наложены штрафы от 5 до 40 тыс. рублей. Организатором незаконной деятельности тоже оказался мигрант из Средней Азии. 

 

В Москве "шариатский патруль" из дагестанцев и азербайджанцев избил местного подростка за серьгу в ухе, а также избил и мужчину, который за него заступился. Как пишет телеграм-канал "Многонационал", "удалось идентифицировать одного из нападавших, это некий азербайджанец Аслан Алиев".

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