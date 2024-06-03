О, спорт! Ты … секс?

Похоже, что кубертэновское «О, спорт! Ты – мир!» устарело.

Грядущая Парижская Олимпиада, еще не начавшись, производит странное впечатление своим систематическим перекосомв сторону пропаганды беспорядочных половых отношений. И не только.





Судите сами.

Еще в марте выскочила новость, которая затмила все остальные: спортсменам раздадут 300000 презервативов, это по два на день для каждого. Директор Олимпийской деревни, объявивший сию чудную новость на английском (!!!), мотивировал это решение стремлением «создать дружелюбную обстановку»: «Дружелюбие для нас – это что-то существенно важное. Мы работаем с комиссией атлетов над тем, чтобы создать места, где атлеты будут чувствовать себя свободно и раскованно».

«Il est très important que la convivialité ici soit quelque chose d’essentiel. En travaillant avec la commission des athlètes, nous voulions créer des endroits où les athlètes se sentiraient très enthousiastes et à l’aise»





Имел ли в виду парижский чиновник то, о чем все подумали? Насчет создания специальных мест «для встреч»*? Похоже на то, тем более что номера в Олимпийской деревне будут весьма плотно заселены, а кровати, по причине «борьбы за планету», сделаны из переработанного картона, не говоря уже о матрасах в 5 см толщиной. К тому же расположена она в Сен-Сан Дени, известном своей концентрацией иммиграции и этнической преступностью. Так что с «дружелюбную обстановку», скорее всего, придется создавать в другом месте.





Но и это еще не всё. Специально к Олимпийским Играм организаторы объявили креативный конкурс на лучший дизайн упаковки презервативов, в котором (в конкурсе) может принять участие любой совершеннолетний француз. Организаторы уточняют, что темой конкурса является «согласие»*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ), и рисунок должен быть bienveillant et

festif, то есть «доброжелательным» и «праздничным» (веселым, ярким). Слоган у них уже есть, с 2016 года: «Сделаем Париж городом любви без СПИДа» (с какого момента у нас под любовью стали подразумевать исключительно половой акт? Ну это так, в сторону). Очевидно, что всему этому придается концептуальное значение.





Все-таки любопытно, чем объяснить такое назойливое внимание к сексу? И какая тут связь с Олимпиадой?

Возникает впечатление, что организаторы видят человеческое общество как стадо обезьян бонобо, которые известны тем, что устанавливают доброжелательные отношения именно благодаря сексу (по крайней мере, так нам преподносят). Если вы заглянете в интернет, то увидите массу публикаций о том, как бонобо похожи на людей, и что у них есть солидарность и сострадательность и т.д. Мало того, оказывается,они располагают массой способов «заниматься любовью». Только, в отличие от людей, они научились избегать конфликтов – и это благодаря сексу, какая чудная находка! Да, и у них нет никаких табу в этой области (они(обезьяны) практикуют групповой секс и даже взрослых с детьми, то есть, извиняюсь, с неполовозрелыми особями) – какой прекрасный и удивительный вид обезьян!





Ну то есть какое-то просто идеальное устроение обезьяньего общества! И мир у них господствует, и удовольствие умеют получать! Прочитывается явный намек на то, что нам, людям, надо бы у них кое-что позаимствовать.

А тут как раз Олимпиада, котораясгоняет сотни тысяч людей в одну большую кучу, тут-то им и нужно раздать презервативы! Для «безопасного и дружелюбного «общения».*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Парижская Олимпиада как набросок новой утопии?





Drag queens* и сексуальная обсессия эпохи

Все имели возможность заметить, что организаторы пошли на беспрецедентный шаг – первым и последним носителем олимпийского факела избраны дрэг квины* (не путать с трансвеститами* (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ)).

Не видные спортсмены, что удивительно, не выдающиеся люди, и даже не «селебрити»!





Только представьте себе: некий никому до сих пор не известный Минима Жестэ* («сценический» псевдоним), 33-летний татуированный гомосексуалист* (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ), нацепив силиконовый бюст, огромный парик, ресницы-бабочки и встав на 25-сантиметровые каблуки, с клоунским мейкапом, понесёт олимпийское пламя на последнем отрезке пути и зажжёт олимпийский котёл.





Весь мир, понятное дело, прилипнет к экранам. И ближайшая цель лгбт*-трансформизма (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) (а это мощное международное движение, пришедшее в Европу из США)) будет достигнута – выйти на новый уровень visibility («видимости»), заявить о себе как о серьёзном акторе так называемых «сосьетальных» изменений в современном обществе.

Немаловажен при этом и существенный побочный бонус – все сразу забудут про грязный Париж, про Сену с нечистотами, про отсутствие безопасности и плохую организацию. Тем не менее возникает вопрос: почему и зачем?





Какова цель этого возведения дрэг квинов* на пьедестал?





Что это за новые персонажи (быть просто геем* или лесбиянкой* стало недостаточно) и почему вдруг они стали вылезать из всех щелей?

Дело в том, что drag queen* является квинтессенцией новых ценностей – гендерной «флюидности», деконструкции полов, низложения фигур Отца и Матери и даже покушения на детскую невинность. Ибо очень часто эти разряженные персонажи идут именно в детскую аудиторию, преследуя при этом совершенно конкретные цели.





Да, не удивляйтесь, Drag Queen*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) – это в своём роде идеал современной эпохи, последовательно навязываемый западному обществу. Drag queen* воплощает принцип трансгрессии*, возведённый в абсолют. Кроме того, это фиксация исключительно на сфере пола и секса, а это их главная фишка. Далее, это перманентная фестивность (вспомним homo festivus Филиппа Мюрэ*), разгул, выход из всех норм.





Дрэг квин* (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) – это мужчина и женщина одновременно*. Днём мужчина, а вечером на сцене – «женщина». И в то же время это и не мужчина, потому что гей*, и не женщина, потому что она заменена ее вульгарной и злобной карикатурой.





Достаточно немного присмотреться, и под дискурсом лгбт-трансформизма* (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ), призывающим «освободиться от гегемонии патриархата», «выйти из стереотипов», «раскрыть свой потенциал», «прийти к себе настоящему (-ей)»* и прочих благоглупостей скрывается настоящая война против женщин (в первую очередь) и вообще против всех «цис-мужчин» и «цис-женщин» (вспоминается Мольер: «оказывается, я уже более сорока лет говорю прозой!» То, есть, простите, являюсь «цис-женщиной»!)





ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - трансформизм выталкивает людей из их «назначенной при рождении половой идентичности», он говорит им: будьте свободны, творите себя сами! Экспериментируйте, примеряйте ту секс-идентичность, которая вам больше подойдёт*. А можно вообще менять их как карнавальные костюмы.





И вот, ошарашенные, мы видим перед собой представителей «нового человечества» - а они приобретают все большую видимость, они везде – это уже не только геи* и лесбиянки*, но и существа «покруче»: квиры*, небинарные личности*, бигендеры*, агендеры*, интерсексуалы*, трансвеститы*, дрэг квины*… Есть даже так называемые gender fuck* – наподобие памятного победителя (-ницы) Евровидения муже-женщины* с бородой.





Таким образом, либерализм в своем неолиберальном изводе приступил ни много ни мало к отъятию у человека его половой идентичности. А следующим этапом будет отъятие у него его и человеческой идентичности (уже появился феномен «терианов» или «фурри» - молодых людей, передвигающихся на четырех конечностях).

Над переходом в другую, не-человеческую (или а-человеческую*) идентичность уже вовсю работают, не случайно дрэг квины* ходят в детсады и читают малышам какие-то странные сказки (об этом в другой раз).





Новый человек глобализма

Любое тоталитарное общество всегда создает «нового человека» - мы уже знаем «советского человека», знаем также «чистокровного арийца», оба типа были призваны преобразовать человечество на новых началах.

В глобалистском обществе этот «новый человек» - это транс-человек*, трансгендер* или трансвестит*, точнее, человек с транс-идентичностью*. А схема преобразования – гораздо более радикального, чем при Советах или при нацистах– следующая:

Сначала трансвестит* или трансгендер*, потом «трансидентичность*» ( при «выходе» из человеческой идентичности появятся полу-люди-полуэльфы, полуживотные, полукиборги т.д.) – и далее трансгуманизм*. На этом этапе «естественные люди» должны оказаться вымирающим видом и будут использоваться вместо рабов. По крайней мере, так у них задумано.





Таким образом, дрэг квины*, выступающие в кабаре чуть ли не в самой последней французской дыре (настолько они распространились по всей стране), или приходящие в школу со «спектаклями», или ставшие факелоносцами Олимпиады - это самые настоящие солдаты Деконструкции.

Да, насчет ритуала эстафеты с факелом – в античные времена его не было, он был впервые исполнен в 1936 году в стране, в которой тогда обожали факельные шествия.





Нацистская Германия, как известно, использовала Олимпиаду в своих идеологических целях.

Спортсмен, бегущий с факелом на Олимпиаде 1936 года, демонстрировал физически совершенного арийца, призванного господствовать над миром. Через три года, как мы помним, началась Вторая Мировая.





Драг квин*, ковыляющий с факелом на Парижской Олимпиаде 2024 года, явственно обозначает не менее страшную перспективу.





*Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ