 

Украинец-студент МГУ, помогавший ВСУ, решил не возвращаться на Украину

Гражданин Украины Сергей Гулько учился на медицинском факультете МГУ, открыто размещал "призывы и лозунги националистического характера", агитировал сдавать деньги на ВСУ, и, вполне вероятно, доучился бы, "если бы не донос", который его возмутил. Арестовали его сперва за неповиновение требованию сотрудника полиции, а потом назначили арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). После этого Гулько дали покинуть Россию, причём сперва он хотел поехать в Грузию, но Грузия его не пустила. Сейчас Гулько находится за границей и не планирует возвращаться на Украину. 
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