В Екатеринбурге мигрант шантажировал россиянина личной информацией; ещё один блогер пропал, когда захотел рассказать мусульманам о сексе

В Красноярске трём местным жителям вменяют незаконную легализацию более 500
мигрантов; ранее в Петербурге группа россиян и граждан ближнего зарубежья, взламывая "Госуслуги", незаконно легализовала более 7000
мигрантов.
Десять незаконных мигрантов нашли
в Петербурге на территории военного госпиталя, из РФ выдворили одного.
В Екатеринбурге уроженец Таджикистана шантажировал
россиянина, грозя раскрыть всем его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Екатеринбуржец сперва перевёл таджику (работающему в РФ официально) 50 тыс. рублей, но потом обратился в полицию.
В Пензе мигранты выгоняют
детей со спортплощадки.
В Дагестане пропал
блогер из Москвы, приехавший туда, чтобы рассказывать о сексе. Ранее в Казани после встречи с дагестанцами пропал блогер, рассказывавший о сексе в исламе.