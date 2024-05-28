 

В Екатеринбурге мигрант шантажировал россиянина личной информацией; ещё один блогер пропал, когда захотел рассказать мусульманам о сексе

В Красноярске трём местным жителям вменяют незаконную легализацию более 500 мигрантов; ранее в Петербурге группа россиян и граждан ближнего зарубежья, взламывая "Госуслуги", незаконно легализовала более 7000 мигрантов.
Десять незаконных мигрантов нашли в Петербурге на территории военного госпиталя, из РФ выдворили одного. 
В Екатеринбурге уроженец Таджикистана шантажировал россиянина, грозя раскрыть всем его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Екатеринбуржец сперва перевёл таджику (работающему в РФ официально) 50 тыс. рублей, но потом обратился в полицию.
В Пензе мигранты выгоняют детей со спортплощадки.
В Дагестане пропал блогер из Москвы, приехавший туда, чтобы рассказывать о сексе. Ранее в Казани после встречи с дагестанцами пропал блогер, рассказывавший о сексе в исламе.
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