Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на то, что российские голосовые помощники «Алиса» ("Яндекс") и «Маруся» ("Вконтакте") не отвечают на политические вопросы — например, отказываются давать ответ про Донбасс и Бучу. При этом в разработанном американской компанией OpenAI чате GPT ответы на этот вопрос искусственный интеллект дает. Фадеев отметил, что западная нейросеть предлагает разные точки зрения на вопрос, в то время как российская просто отмалчивается.
И это не случайность, но сделано осознанно и с умыслом: директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов заявил, что «уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», поскольку компания не желает нести ответственности.