 

"Российский" искусственный интеллект отказывается отвечать на вопросы о Донбассе

 

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на то, что российские голосовые помощники «Алиса» ("Яндекс") и «Маруся» ("Вконтакте") не отвечают на политические вопросы — например, отказываются давать ответ про Донбасс и Бучу. При этом в разработанном американской компанией OpenAI чате GPT ответы на этот вопрос искусственный интеллект дает. Фадеев отметил, что западная нейросеть предлагает разные точки зрения на вопрос, в то время как российская просто отмалчивается.

«Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос».

И это не случайность, но сделано осознанно и с умыслом: директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов заявил, что «уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», поскольку компания не желает нести ответственности. 

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