Несмотря на просьбу следствия, суд отказался отпустить генерала Попова под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета об освобождении из СИЗО Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией. Следователи просили смягчить меру пресечения, так как учли характеризующие фигуранта данные и "иные обстоятельства, установленные при расследовании". Адвокат Дмитрий Волков назвал произошедшее беспрецедентным случаем ("на моей практике ещё не было таких случаев") и абсурдом: «Когда следователь, который заинтересован в расследовании, ходатайствует о смягчении меры ввиду новых обстоятельств, суд обязан его поддержать, потому что он должен лишь гарантировать соблюдение законности и обеспечения конституционных прав обвиняемого. А выходит, он вместо СКР занимает позицию обвинения, это абсурд».

В деле Попова появился ещё один фигурант: некий генерал, погибший на СВО и посмертно получивший звание Героя России. Предположительно, если бы он не погиб, то стал бы главным фигурантом. Также в телефоне у Попова нашли признаки многомиллионных проигрышей на ставках.

Смещение Попова вызвало неодобрение людей, служивших под его началом. "Газета" публикует слова добровольца по имени Антон: «У меня ребята воевали под его командованием. Когда в Запорожье началось наступление ВСУ, был полный треш, и ему удалось остановить наступление. Когда его сняли — мы обалдели. Мы сами стояли при нем в Запорожье, в нашем батальоне ни одного 200-го не было за полтора месяца, он так грамотно ставил оборону».



