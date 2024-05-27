 

В Башкирии армяне напали на бойцов СВО, в Орловской области цыгане назвали продавщиц "русскими тварями"

В Башкирии в селе Верхнеяркеево армяне в результате словесной перепалке напали на участников СВО и начали их избивать, однако на помощь бойцам СВО пришли местные жители, потребовав, чтобы армяне принесли извинения. В результате общее число участников драки превысило сто человек. Ранее в селе подобный конфликт был с азербайджанцами, которые приставали к местным девушкам. 
 
В Орловской области цыгане назвали продавщиц продовольственного магазина "русскими тварями" и стали кидаться едой, потому что им не понравилась купленная колбаса.

В Мурманске суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы гражданина Узбекистана, пытавшегося задавить полицейских на машине (ему вменялось нарушение миграционного законодательства, и он хотел уйти от наказания). Мигрант признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья») УК РФ.

 

Шестерых мигрантов-участников драки со стрельбой на юге Москвы выдворят из страны, все они являются также и нарушителями миграционного законодательства РФ.

 

39% выявленных случаев сифилиса в РФ в 2023 году пришлись на мигрантов. 

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