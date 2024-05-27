В Башкирии армяне напали на бойцов СВО, в Орловской области цыгане назвали продавщиц "русскими тварями"

Мигрант признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья») УК РФ.

Шестерых мигрантов-участников драки со стрельбой на юге Москвы выдворят из страны, все они являются также и нарушителями миграционного законодательства РФ.

39% выявленных случаев сифилиса в РФ в 2023 году пришлись на мигрантов.