Британский госдолг приблизился к 100% ВВП

Директор британского Института фискальных исследований (Institute for Fiscal Studies) Пол Джонсон считает
, что в британской экономике наступает крупнейший кризис за 70 лет. Госдолг королевства приближается к 100% ВВП, при этом в стране низкий рост экономики и высокие процентные ставки. Всё это происходит в преддверии выборов, которые должны состояться 4 июля.
Согласно телеканалу "Скай Ньюс", если бы выборы прошли сейчас, лейбористы получили бы 44%, а консерваторы - 23,2% голосов. По мнению Пола Джонсона, новым властям придётся либо решиться на запланированное болезненное сокращение расходов, либо повысить налоги (которые и так уже почти достигли восьмидесятилетнего максимума), либо ещё больше увеличить госдолг.