 

Британский госдолг приблизился к 100% ВВП

Директор британского Института фискальных исследований (Institute for Fiscal Studies) Пол Джонсон считает, что в британской экономике наступает крупнейший кризис за 70 лет. Госдолг королевства приближается к 100% ВВП, при этом в стране низкий рост экономики и высокие процентные ставки. Всё это происходит в преддверии выборов, которые должны состояться 4 июля. Согласно телеканалу "Скай Ньюс", если бы выборы прошли сейчас, лейбористы получили бы 44%, а консерваторы - 23,2% голосов. По мнению Пола Джонсона, новым властям придётся либо решиться на запланированное болезненное сокращение расходов, либо повысить налоги (которые и так уже почти достигли восьмидесятилетнего максимума), либо ещё больше увеличить госдолг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн
» РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать
» Госдолг США с 2016 года постоянно превышает американский ВВП
» Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн
» Правь, Блэр!
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Донецке раненые, в Курской области несколько сёл без света из-за обстрелов ВСУ

  • 09:42
  • 123

Британский госдолг приблизился к 100% ВВП

  • 08:15
  • 158

Около 7,5 млн россиян ограничены в выезде из РФ из-за долгов

  • 07:43
  • 154

Стоит ли смотреть фильм «Майор Гром. Игра»

Под Волгоградом начались молебны за освобождение генерала Ивана Попова

  • 15:31
  • 384

Каждую неделю люди поглощают в среднем 5 г пластика. Как можно уменьшить это количество

  • 15:14
  • 287
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru