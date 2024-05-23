Один из еврокомиссаров припугнул грузинского премьера "тем, что случилось с Фицо"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. В разговоре с Кобахидзе европейский партнёр перечислил ряд мер, которые могут быть приняты в случае принятия "Закона о прозрачности внешнего влияния" (аналог закона об иноагентах). В том числе, перечисляя меры устрашения, еврокомиссар отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны"».