 

Один из еврокомиссаров припугнул грузинского премьера "тем, что случилось с Фицо"

 

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. В разговоре с Кобахидзе европейский партнёр перечислил ряд мер, которые могут быть приняты в случае принятия "Закона о прозрачности внешнего влияния" (аналог закона об иноагентах). В том числе, перечисляя меры устрашения, еврокомиссар отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны"».

 


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APN.ru