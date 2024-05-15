Совершено покушение на премьера Словакии, причиной может быть его позиция по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен
в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошёл к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Он госпитализирован. Нападавший задержан
. Это 71-летний Юрай Цинтула
, который 7-8 лет назад продвигал "Движение против насилия". Роберт Фицо считается в ЕС "пророссийским" политиком из-за его нежелания оказывать поддержку Украине. Это может быть одним из объяснений
произошедшего.