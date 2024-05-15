 

Совершено покушение на премьера Словакии, причиной может быть его позиция по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошёл к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Он госпитализирован. Нападавший задержан. Это 71-летний Юрай Цинтула, который 7-8 лет назад продвигал "Движение против насилия". Роберт Фицо считается в ЕС "пророссийским" политиком из-за его нежелания оказывать поддержку Украине. Это может быть одним из объяснений произошедшего. 
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APN.ru