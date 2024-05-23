ФСБ рассекретила сведения о бесчинствах американцев и французов в Берлине осенью 1945-го

улиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами", изнасилованиях, которые совершали французские солдаты, и т.п.

Так, вечером 27 сентября 1945 года в квартиру жительницы предместья Берлина "явились три французских солдата, которые изнасиловали Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс. После этого солдаты у Агнес изъяли 200 марок, золотые часы и, избив ее, ушли".