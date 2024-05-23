ФСБ рассекретила сведения о бесчинствах американцев и французов в Берлине осенью 1945-го
- 23.05.2024, 14:26,
- Новости
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ФСБ рассекретила
архивные документы о преступлениях американских и французских военнослужащих в отношении немцев в Берлине осенью 1945 г., которые почему-то были засекречены. В донесениях высокопоставленных советских военнослужащих сообщается о "ежедневно возрастающих" случаях "хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами", изнасилованиях, которые совершали французские солдаты, и т.п.
Так, вечером 27 сентября 1945 года в квартиру жительницы предместья Берлина "явились три французских солдата, которые изнасиловали Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс. После этого солдаты у Агнес изъяли 200 марок, золотые часы и, избив ее, ушли".
Больше всего примеров недостойного поведения военнослужащих касаются американского сектора.
Проведённый в Британии опрос показал
, что менее половины британцев 18-24 лет помнят, что такое D-Day (день высадки в Нормандии, в этом году предполагается отмечать его восьмидесятилетие). 22% опрошенных этого возраста считают, что больше нет нужды отмечать памятные даты той войны.