 

ООН отклонила резолюцию России о вооружениях в Космосе и продолжит считать Зеленского президентом Украины

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Её поддержали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против выступили США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась. Предложенный Москвой проект резолюции содержит призыв ко всем странам, в особенности обладающим возможностями по освоению космоса, «принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе». 

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Запад таким образом подтвердил намерение продолжать милитаризовать космос и что такое решение потребует "ответных шагов" со стороны Москвы, но при этом РФ останется "приверженной своим обязательствам".

 

Также ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на то, что формально его полномочия истекли 20 мая. 

 

 


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