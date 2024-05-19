 

Уберите косплей из МИДа

Некоторые новые инициативы МИД выглядят маразматической в своей дешевизне попыткой косплея раннего СССР.
 
Вот, в частности, страннейшая затея по открытию специальных магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов за пределами аэропортов, о которой написал Коммерсантъ.
 
Господа дипломаты. Если у бизнеса дьюти-фри магазинов в аэропортах имеют место экономические проблемы - это не повод решать сии проблемы частных компаний - владельцев этого бизнеса за счёт организованного руками МИДа дипломатического унижения российских граждан.
 
Специально проводимая работа МИДа по организации "Новых Торгсинов", по созданию в российских городах каких-то беспошлинных зон для дипломатов не соответствует мировой практике, является асимметричной мерой и, очевидно, при реализации уронит достоинство России прежде всего в глазах тех самых дипломатов, для которых она делается.
 
Вся ваша постоянная работа по подъёму российского престижа будет этой мерой каждодневно спускаться в унитаз и всё это - ради трёхгрошового гешефта каких-то частных лиц.
 
А давайте не будем? А давайте не будем втягивать МИД в несвойственную ему задачу поддержки розничной торговли, для этой цели у нас есть совершенно отдельный Минпромторг.
 
А давайте не будем нарушать принцип равенства субъектов рынка, закреплённый, кстати, в ГК РФ и не будем создавать специальные магазины, имеющие несправедливое конкурентное преимущество перед всеми другими за счёт искусственно созданной "дырки в таможенном заборе"?
 
Просто прекратите заниматься косплеем раннего СССР. В те годы такая мера была ещё хоть как-то морально оправданна, так как страна остро нуждалось в валюте. Сейчас российский экспорт бьёт рекорды и подобной острой проблемы валюты у страны нет.
 
С надеждой на понимание
Дорогая Редакция
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APN.ru