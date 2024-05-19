 

Медведев раскритиковал особенности работы YandexGPT

 

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал работу YandexGPT, обнаружив, что сервис не отвечает на некоторые вопросы, касающиеся украинских памятников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещённая в России экстремистская организация) Степана Бандеры. 

«Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймёт, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — написал Медведев.

Кроме того, YandexGPT не смог назвать дату принятия в США закона об изъятии российских активов и не назвал расстояние между Киевом и Белгородом. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Медведев: Россия кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям
» Россия ввела пошлины для украинских товаров
» Дмитрий Медведев выступил на Всемирном конргесс русской прессы
» Президент Медведев снова защитил СМИ
» Медведев взял отпуск
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американский дрон корректировал удары по Кубани, в Херсонской области БПЛА атаковал автобус с гражданскими

  • 18:15
  • 139

Медведев раскритиковал особенности работы YandexGPT

  • 18:06
  • 140

В Британии десятки школьников-мусульман должны будут пройти перевоспитание из-за антисемитских взглядов

  • 10:14
  • 259

Украинцы атакуют российские регионы, Славянский НПЗ приостановил работу, раненые в Белгородской и Херсонской областях

  • 08:48
  • 243

Заплати энтузиастам!

  • 02:32
  • 316

Электронные модели региональных территориальных схем обращения с отходами

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru