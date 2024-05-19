Медведев раскритиковал особенности работы YandexGPT

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал работу YandexGPT, обнаружив, что сервис не отвечает на некоторые вопросы, касающиеся украинских памятников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещённая в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

«Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймёт, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — написал Медведев.

Кроме того, YandexGPT не смог назвать дату принятия в США закона об изъятии российских активов и не назвал расстояние между Киевом и Белгородом.



