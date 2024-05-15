Елена Кудряшова снята с должности ректора САФУ

Елена Кудряшова покидает пост ректора Северного (Арктического) федерального университета, который она занимала с 2010 года. За это время против неё было возбуждено уголовное дело в связи с злоупотреблением должностными полномочиями: по версии следствия, в 2011 году Кудряшова в процессе подготовки и строительства здания библиотеки САФУ из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, ущерб вузу составил более 7 миллионов рублей.

Тем не менее, ректорство Кудряшовой продолжилось, сложилось мнение, что у неё есть покровитель в Москве. В том числе в её поддержку высказывался экономист Алексей Кудрин, много лет занимавший пост министра финансов РФ (возглавляет попечительский совет САФУ). Дело было закрыто, а Кудряшова оказалась богаче архангельского губернатора Орлова.

По данным нашего источника в околоуниверситетских кругах, ректор Кудряшов занималась насаждением поморского мифа в интересах Норвегии.