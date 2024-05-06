Более сорока мусульманских активистов избрались в городские советы Англии

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Более сорока мусульманских активистов избрались в городские советы по всей Англии на волне поддержки Газы и Палестины. В Олдхэме, Пендле, Брэдфорде места в городских советах получали сразу несколько (5-7) кандидатов, открыто выступавших в поддержку Газы. Победивший на выборах в городской совет Лидса кандидат от Партии зелёных Мотин Али скандировал «Аллах акбар», в то время как сторонники развернули позади него палестинский флаг. Он заявил, что итоги выборов являются «победой народа Газы», и назвал Израиль «сторонником превосходства белой расы», а сектор Газа является «самым большим концентрационным лагерем, который когда-либо видел мир». 
Активисты уже составили список из 18 требований к лидеру Лейбористской партии Кейру Стармеру. Туда входят требования оборвать военные связи с Израилем, разрешить мусульманам молиться в школах и отменить закон, который сейчас запрещает духовенству призывать свою паству голосовать за того или иного кандидата. Кроме того, они хотят, чтобы 7% пенсий государственного сектора отправлялись в "этические и исламские фонды". Ранее активисты заявляли, что будут "наказывать" членов парламента, не поддерживающих Палестину. 

 

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