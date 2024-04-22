Жители подмосковной деревни страдают от угроз приезжих из Средней Азии, героя России избили и переехали трактором

Жители подмосковной деревни Вырубово страдают от угроз приезжих из Средней Азии, которые заполонили населённый пункт и обосновались в хостеле. После их размещения там жители жалуются на постоянный запах горелой резины и шум от строительной техники.

В числе недовольных оказался герой России, 69-летний Евгений Черняев. Он вступил в конфликт с мигрантами, его избили и переехали трактором. Это произошло ещё в апреле прошлого года, но уголовное дело возбуждено не было. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку всех обстоятельств.





В Карачаево-Черкесии суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

В Челябинске мигрант из Таджикистана оскорблял русских девушек-велосипедисток, за то, что (с их слов) они русские и не так одеты.