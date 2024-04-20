 

Умер американский философ Дэниел Деннет

 

 

Умер американский философ Дэниел Деннет*. Он стал вторым по счету из четырех всадников «нового атеизма», который отправился в мир иной к черту на сковородку.

 

На примере Деннета хорошо видно, к какому абсурду приводит радикальный верификационизм – вера во всесилие экспериментального метода и обязательную «проверяемость» всего и вся.

 

Деннет пытался убедить нас не только в отсутствии Бога, но и в отсутствии сознания – абсолютно контринтуитивный вывод, идущий вразрез с нашим внутренним опытом.

 

Согласно Деннету, любые суждения о том, что выходит за пределы компетенции науки, не имеют права на существование. В жертву этому принципу он принес вместе с религией и веру в квалиа – субъективные переживания, из которых складывается изнанка нашего «я».

 

Ведь нельзя же вселиться в другую личность и проверить, чувствует ли она боль или радость. Наука может изучать только активность нейронов и речевые акты. Поскольку ученые не имеют доступа к содержанию психики, значит, его нет вовсе, делает вывод Деннет.

 

Но раз если в угоду верификационизму вслед за Богом на помойку приходится отправить и сознание – самое близкое и несомненное из того, что у нас есть – то не проще ли тогда выкинуть в мусорное ведро сам верификационизм?

 

Следующий в очереди на выход – Ричард Докинз. Впрочем, старикан уже подрастерял свою популярность у прогрессивной публики из-за своих критических высказываний в адрес трансгендеров.

 

 

 

 

 

*Дэниел Клемеент Деннет (28 марта 1942 — 19 апреля 2024) — американский философ и когнитивист, чьи исследования лежат в области философии сознания, философии науки и философии биологии.

Профессор философии и содиректор Центра когнитивных исследований Университета Тафтса. Деннет также является заметным критиком религии и членом движения Brights. Деннета называют одним из «Четырёх всадников Нового атеизма», вместе с Ричардом Докинзом, Сэмом Харрисом и Кристофером Хитченсом.

 

 


 


 

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