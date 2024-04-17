 

В Дагестане жёстко задержали и отпустили министра МЧС Чечни

 

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Его вытащили из чёрного внедорожника около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. У Цакаева не было документов; как сообщается, он был пьян и чуть не сбил сотрудников ДПС.

Вскоре министра отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

Телеграм-каналы описывают произошедшее таким образом

 

«На фкпп «Герзель» автомобиль GMC А899МР95RUS летел по кайфу по встречке, не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на сотрудников МВД, на что был выпущен «еж» и произведена остановка автомобиля, водитель с признаками сильного алкогольного опьянения задержан. Документов при себе у водителя не было.
Спустя 10 минут приехал автомобиль батальона ДПС по чеченской республике, сотрудники которого пояснили, что задержанное лицо - Министр МЧС по Чеченской Республике, генерал-майор внутренней службы Цакаев Алихан Гарманович. Так же обнаружелось, что автомобиль находится в розыске службой Интерпола Канады.
Примерно к 19:03 приехали 3 автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат», с требованием отдать им задержанного. В ходе потасовки с угрозами применениями орудия силой забрали задержанного и увезли. Сотрудники ВОГ претензий в связи с полученными увечьями не имеют. Далее, в 19:25 приехало около 8 автомобилей с Чеченской Республики, а также 3 автомобиля дпс Чеченской республики, окружили по периметру 40-й модуль ФКПП «Герзель». Среди приехавших находился Абузайд Джандарович Висмурадов - командир СОБР «Ахмат», который заявил, что они приехали по тревоге. К 19:50 представители чеченской республики покинули территорию ФКПП «Герзель», забрав с собой автомобиль ранее задержанного лица».


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