 

Россия вкладывается в Белоруссию меньше, чем в Узбекистан, "качественные характеристики тоже оставляют желать лучшего"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко признал, что "Российская Федерация является крупнейшим инвестором в экономику нашей страны, общий объём инвестиций в 2023 году составил $5,1 млрд и вырос на треть к уровню предыдущего года". Однако, по словам Головченко, Белоруссия для России "только на третьем месте после Казахстана и Узбекистана" и "качественные характеристики этих инвестиций также оставляют желать лучшего".

Головченко указал на то, что доля участия российских инвесторов в капитале составляет только 2% от всего объёма прямых инвестиций в Белоруссию из России и пригласил инвесторов принять участие в  "реализации в Белоруссии инфраструктурных проектов в сфере туризма и оздоровления", поскольку, по его словам, Белоруссия является одним из самых популярных направлений для российских туристов, и "практически уже сейчас на вторую половину этого года мы все места в белорусских здравницах распродали".


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