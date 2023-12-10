Частные инвестиции в экономику Чечни превысили 547 млрд рублей за 5 лет; население Чечни выросло на 100 тыс. человек

Власти Чечни за пять лет привлекли в экономику республики более 547 млрд рублей частных инвестиций, заявил на Дне Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

По его словам, с 2018 года в республике реализовано свыше 1 150 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций на 129 млрд. рублей и с созданием около 13 тыс. рабочих мест.

Численность населения Чеченской Республики за пять лет увеличилось на 100 тыс. и составило более 1,5 млн человек, "наша республика занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости", сказал Шаптукаев.