Частные инвестиции в экономику Чечни превысили 547 млрд рублей за 5 лет; население Чечни выросло на 100 тыс. человек
- 10.12.2023, 16:29,
- Новости
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Власти Чечни за пять лет привлекли в экономику республики более 547 млрд рублей частных инвестиций, заявил
на Дне Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.
По его словам, с 2018 года в республике реализовано свыше 1 150 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций на 129 млрд. рублей и с созданием около 13 тыс. рабочих мест.
Численность населения Чеченской Республики за пять лет увеличилось на 100 тыс. и составило более 1,5 млн человек, "наша республика занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости", сказал
Шаптукаев.
В то же время Чечня -- один из регионов, где доля федеральных дотаций в их бюджетах за последние несколько финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, поэтому Минфин хочет обязать
главу региона отчитываться за дефицит бюджета.