 

В Киеве обеспокоились тем, что украинцы "невероятно быстро" ассимилируются

Власти Украины разрабатывают "комплексную программу" по отношению к украинцам за границей, направленную на противодействие их ассимиляции на новом месте жительства; если этого не делать, ассимиляция произойдёт "невероятно быстро", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

 

"Стало очевидно, что если мы не изменим свою политику к украинцам за границей, то ассимиляция произойдет невероятно быстро. Я не из тех, кто верит, что большинство украинцев, которые уехали, вернутся. Я из тех, кто считает, что с ними нужно работать, чтобы они остались украинцами. Поэтому тут - от множественного гражданства <...> до цифровизации консульских услуг, более эффективного финансирования общин и разных программ - нам нужна новая комплексная программа по отношению к украинцам за границей".

 


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