12 мигрантов задержаны в Кузбассе за сбыт героина; Симоньян обнаружила, что в мигрантских чатах россиян называют "свинорылыми"

Полицейские задержали в Кузбассе 12 мигрантов за сбыт героина и метадона в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Всего изъято более 7 кг наркотиков.

"В Кузбассе задержанным 12 участникам преступного сообщества вменяется 29 наркопреступлений. Установлено, что преступное сообщество было организовано в интернет-мессенджере. Его участники были знакомы друг с другом. Они получали крупные партии запрещенных веществ, хранили и фасовали наркотики, а затем распространяли в трех регионах через сеть тайников".

Среди фигурантов есть три женщины.



