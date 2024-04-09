12 мигрантов задержаны в Кузбассе за сбыт героина; Симоньян обнаружила, что в мигрантских чатах россиян называют "свинорылыми"

Полицейские задержали в Кузбассе 12 мигрантов за сбыт героина и метадона в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Всего изъято более 7 кг наркотиков.
Среди фигурантов есть три женщины.
Силовики ДНР проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе с целью выявления иноcтранных граждан, незаконно пребывaющих на территории Росcийской Федерации. Пока к aдминистративной ответственноcти по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигpантов, 8 из которых выдвoрены за пределы Роcсии.
На рабочем месте сотрудников не должно быть личных вещей и посторонних предметов. Перед покупкой следует посмотреть, есть ли в киоске раковина. В случае ее отсутствия покупать там еду не рекомендуется. Высокая температура и духота в заведении могут служить сигналом к тому, что продукция начала портиться, поскольку чем выше температура, тем быстрее размножаются бактерии.
Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в подавляющем большинстве шаурмы Москвы и Петербурга.
Маргарита Симоньян обнаружила, что в мигрантских чатах россиян называют "свинорылыми".
В Арзамасе таксист-азербайджанец изнасиловал пассажирку.
Телеграм-канал "Многонационал" освещает суд над таджиками, толпой убившими русского школьника.