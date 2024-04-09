 

12 мигрантов задержаны в Кузбассе за сбыт героина; Симоньян обнаружила, что в мигрантских чатах россиян называют "свинорылыми"

Полицейские задержали в Кузбассе 12 мигрантов за сбыт героина и метадона в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Всего изъято более 7 кг наркотиков.

"В Кузбассе задержанным 12 участникам преступного сообщества вменяется 29 наркопреступлений. Установлено, что преступное сообщество было организовано в интернет-мессенджере. Его участники были знакомы друг с другом. Они получали крупные партии запрещенных веществ, хранили и фасовали наркотики, а затем распространяли в трех регионах через сеть тайников".

Среди фигурантов есть три женщины. 


Силовики ДНР проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе с целью выявления иноcтранных граждан, незаконно пребывaющих на территории Росcийской Федерации. Пока к aдминистративной ответственноcти по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигpантов, 8 из которых выдвoрены за пределы Роcсии.
 
Роскачество призвало при покупке шаурмы присмотреться к сотруднику, который её собирает, и в каких условиях он это делает. 
"Посмотрите на сотрудника, "собирающего" шаурму, - он должен быть в перчатках. Если он готовит голыми руками, это сигнал к тому, чтобы найти другое заведение. Если он занимается и приготовлением шаурмы, и кассой, следите, чтобы работник мыл руки и надевал перчатки (или мыл руки и обрабатывал их дезинфицирующим средством сразу в перчатках) после того, как касался платежного терминала, денег и кассы".

На рабочем месте сотрудников не должно быть личных вещей и посторонних предметов. Перед покупкой следует посмотреть, есть ли в киоске раковина. В случае ее отсутствия покупать там еду не рекомендуется. Высокая температура и духота в заведении могут служить сигналом к тому, что продукция начала портиться, поскольку чем выше температура, тем быстрее размножаются бактерии.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в подавляющем большинстве шаурмы Москвы и Петербурга. 

 

Маргарита Симоньян обнаружила, что в мигрантских чатах россиян называют "свинорылыми".

 

В Арзамасе таксист-азербайджанец изнасиловал пассажирку

 

Телеграм-канал "Многонационал" освещает суд над таджиками, толпой убившими русского школьника. 

Уже раненого парня нелюди безжалостно били палками и руками по голове и телу, рассказывается в материалах дела. Он уже перестал сопротивляться и согнулся, закрывая сердце, а изверги все продолжали. Потом они бросили мальчишку одного и убежали, не вызывая скорую. Парень умер на месте.


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