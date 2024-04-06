Турция ввела визовый режим с Таджикистаном

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, соответствующий указ издал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами».

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, потому что демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства.