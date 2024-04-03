 

В Рязанской области раскрыта группа, торговавшая наркотиками; на Северном Кавказе ОПГ похитила 2,8 млрд рублей

 

В Рязанской области полицейские задержали 21 мигранта по подозрению в организации преступного сообщества для незаконного оборота наркотиков. В их автомобилях и тайниках-закладках полицейские обнаружили около пяти килограммов героина, метадона и мефедрона.

В отношении задержанных возбуждено 33 уголовных дела по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, организации преступного сообщества и покушении на преступление.  

 

Главу одного из крупнейших холдингов "Россети", филиала Северного Кавказа — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева арестовали по делу о мошенничестве, заподозрив в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.

Махинации подозреваемый совершал совместно с другими лицами, всего они похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании "МРСК Северного Кавказа", на сумму около 2,8 миллиарда рублей. Мухумаев стал директором «Дагэнерго» в ноябре 2023 года. 

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