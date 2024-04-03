Мощные пожары в Ростовской области, критическая ситуация в Каховке

Из-за украинских обстрелов ситуация в городе Каховка (Херсонская область) оказалась на грани критической; под огонь ВСУ регулярно попадают школы и детские сады, удары украинских военных уничтожили значительное количество газовых станций и электроподстанций, а также украинцы атакуют коммунальные бригады, которые пытаются их чинить.

В Ростовской области произошли два пожара за день. Сперва мощное возгорание было замечено на левом берегу реки Дон, горожане слышали минимум три взрыва. На кадрах видны бушующий вдалеке огонь и столб дыма, уходящий вверх. По предварительной информации, загорелся склад с горючим, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. В этот же день в городе Азов Ростовской области произошёл мощный пожар на полимерном заводе.

В Белгородской области атакованы посёлки Красное и Вязовое. Повреждены частные жилые дома, легковой автомобиль, линии электро- и газоснабжения.







