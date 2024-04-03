 

Ограничения пребывания в РФ не коснутся мигрантов с ВНЖ; в Новосибирске арестован мигрант с ВНЖ, оскорблявший русских

Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в РФ мигрантов не будут действовать для тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ), сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.
Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца гражданина Таджикистана, который в двух торговых центрах города распространял ложные сведения о ходе специальной военной операции и оскорблял граждан России. По данным предварительного расследования, гражданин Таджикистана публично сообщал заведомо ложную информацию о целях, методах и ходе СВО, выражал неуважение к гражданам России и военнослужащим по мотивам национальной ненависти, выражался нецензурной бранью и оскорблял русских женщинОбвиняемый прибыл в Россию из Таджикистана в 2012 году, в 2021-м получил вид на жительство, в феврале 2024 года подал заявление на получение гражданства России. Установлено, что его жена и дети с ноября 2022 года проживают на территории России незаконно. 

В Орловской области полиция провела в жилых домах, на стройках и предприятиях рейды по выявлению незаконных мигрантов, выявлено 200 нарушений миграционного законодательства. Выписаны штрафы на 400 тысяч рублей, из РФ выдворят 28 иностранцев, еще 29 мигрантов получили от МВД запрет на въезд в Россию в связи с совершением преступлений либо неуплатой административного штрафа.
 
Телеграм-канал "Многонационал" публикует тезисы из выступления на Московском экономическом форуме доктора экономических наук, заместителя директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Гребенюка: 
"- Очень высокая теневая составляющая. Огромное количество нелегальных мигрантов.
- Из 8 млн мигрантов, патент оформили только 2.6 млн.
- Минимум 2 млн иностранных специалистов работают в России нелегально. Это огромный многомиллиардный рынок теневых услуг. Это огромное количество неуплаченных налогов.
- В России осели минимум 1 миллион мигрантов, которые практически не говорят на русском языке и они живут компактно в анклавах.
- На территориях с высокой концентрацией мигрантов вытесняется коренное население".
На Ставрополье суд взял под стражу бывшего вратаря юношеской сборной Армении Армена Фишяна, задавившего насмерть двух человек на островке безопасности (инспектора ДПС и остановленного им водителя) и скрывшегося с места происшествия. 
 
В Петербурге завершено расследование уголовного дела группы подростков, именовавших себя участниками «азербайджанской мафии» и нападавших на прохожих на улицах города. Перед судом предстанут 16 фигурантов дела в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. По версии следствия, в 2023 году подростки систематически нападали на петербуржцев, провоцировали с ними драки в общественных местах и снимали выходки на видео. В ходе расследования силовики выявили 200 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РФ, 42 из них выдворили, остальные привлечены к административной ответственности.

 


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