Ограничения пребывания в РФ не коснутся мигрантов с ВНЖ; в Новосибирске арестован мигрант с ВНЖ, оскорблявший русских

Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в РФ мигрантов не будут действовать для тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ), сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.

По данным предварительного расследования, гражданин Таджикистана публично сообщал заведомо ложную информацию о целях, методах и ходе СВО, выражал неуважение к гражданам России и военнослужащим по мотивам национальной ненависти, выражался нецензурной бранью и оскорблял русских женщин Обвиняемый прибыл в Россию из Таджикистана в 2012 году, в 2021-м получил вид на жительство, в феврале 2024 года подал заявление на получение гражданства России. Установлено, что его жена и дети с ноября 2022 года проживают на территории России незаконно. Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца гражданина Таджикистана, который в двух торговых центрах города распространял ложные сведения о ходе специальной военной операции и оскорблял граждан России.





В Орловской области полиция провела в жилых домах, на стройках и предприятиях рейды по выявлению незаконных мигрантов, выявлено 200 нарушений миграционного законодательства. Выписаны штрафы на 400 тысяч рублей, из РФ выдворят 28 иностранцев, е ще 29 мигрантов получили от МВД запрет на въезд в Россию в связи с совершением преступлений либо неуплатой административного штрафа.



"- Очень высокая теневая составляющая. Огромное количество нелегальных мигрантов.

- Из 8 млн мигрантов, патент оформили только 2.6 млн.

- Минимум 2 млн иностранных специалистов работают в России нелегально. Это огромный многомиллиардный рынок теневых услуг. Это огромное количество неуплаченных налогов.

- В России осели минимум 1 миллион мигрантов, которые практически не говорят на русском языке и они живут компактно в анклавах.

- На территориях с высокой концентрацией мигрантов вытесняется коренное население". Телеграм-канал "Многонационал" публикует тезисы из выступления на Московском экономическом форуме доктора экономических наук, заместителя директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Гребенюка:

На Ставрополье суд взял под стражу бывшего вратаря юношеской сборной Армении Армена Фишяна, задавившего насмерть двух человек на островке безопасности (инспектора ДПС и остановленного им водителя) и скрывшегося с места происшествия.

завершено расследование уголовного дела группы подростков, именовавших себя участниками «азербайджанской мафии» и нападавших на прохожих на улицах города. Перед судом предстанут 16 фигурантов дела в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана . Их обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. По версии следствия, в 2023 году подростки систематически нападали на петербуржцев, провоцировали с ними драки в общественных местах и снимали выходки на видео. В ходе расследования силовики выявили 200 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РФ , 42 из них выдворили, остальные привлечены к административной ответственности. В Петербурге



