Ограничения пребывания в РФ не коснутся мигрантов с ВНЖ; в Новосибирске арестован мигрант с ВНЖ, оскорблявший русских

Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в РФ мигрантов не будут действовать для тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ), сообщила
официальная представительница МВД Ирина Волк.
Телеграм-канал "Многонационал" публикует тезисы
из выступления на Московском экономическом форуме доктора экономических наук, заместителя директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Гребенюка:
"- Очень высокая теневая составляющая. Огромное количество нелегальных мигрантов.
- Из 8 млн мигрантов, патент оформили только 2.6 млн.
- Минимум 2 млн иностранных специалистов работают в России нелегально. Это огромный многомиллиардный рынок теневых услуг. Это огромное количество неуплаченных налогов.
- В России осели минимум 1 миллион мигрантов, которые практически не говорят на русском языке и они живут компактно в анклавах.
- На территориях с высокой концентрацией мигрантов вытесняется коренное население".