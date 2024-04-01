Путин поручил уменьшить школьникам домашние задания и контрольные

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить сокращение в российских школах числа проверочных работ и затрачиваемого школьниками времени на домашнее задание. Это называется "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузкой на обучающихся по общеобразовательным программам". Предполагается, что нагрузка станет гармоничной, сбалансированной и результативной за счёт сокращения затрачиваемого времени на выполнение домашних заданий и времени оценки знаний учащихся.



