 

Путин поручил уменьшить школьникам домашние задания и контрольные

 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить сокращение в российских школах числа проверочных работ и затрачиваемого школьниками времени на домашнее задание. Это называется "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузкой на обучающихся по общеобразовательным программам". Предполагается, что нагрузка станет гармоничной, сбалансированной и результативной за счёт сокращения затрачиваемого времени на выполнение домашних заданий и времени оценки знаний учащихся. 


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APN.ru