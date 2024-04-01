Украинцы атакуют российские регионы, раненая в Курской области, в ЛНР взорван автомобиль с чиновником

В Старобельске Луганской Народной Республики взорван автомобиль, один человек погиб, это местный чиновник — заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка.

В Первомайске, ЛНР, в результате украинского обстрела на одной из улиц города были повреждены ворота, ограждение, остекление и кровля двух домовладений, газопровод низкого давления диаметром 108 мм и опора линии электропередачи.