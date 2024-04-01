 

Украинцы атакуют российские регионы, раненая в Курской области, в ЛНР взорван автомобиль с чиновником

 

В Старобельске Луганской Народной Республики взорван автомобиль, один человек погиб, это местный чиновник — заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка. 

В Первомайске, ЛНР, в результате украинского обстрела на одной из улиц города были повреждены ворота, ограждение, остекление и кровля двух домовладений, газопровод низкого давления диаметром 108 мм и опора линии электропередачи.

В курском посёлке Тёткино украинским обстрелом ранена женщина, повреждены пять многоквартирных жилых домов. Две трети населения уже покинули Тёткино.
Из Белгородской области из-за обстрелов вывезли более шести тысяч детей. 645 жилых домов повреждены украинскими обстрелами в Белгородской области за неделю. Осталась без электричества Терезовка. В результате очередного обстрела 1 апреля повреждены линии электропередачи (в ряде населённых пунктов) и газоснабжения (в Поповке). 
В Новой Каховке Херсонской области дрон ВСУ атаковал жилой дом. За прошедшую неделю украинцы в среднем выпускали в сутки по 40 артснарядов и наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям, автомобилям в Алёшкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах Херсонской области.


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APN.ru