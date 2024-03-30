В Афганистане женщин забивают камнями за измену, а в Шотландии дети смогут доносить на родителей за словесные преступления

Верховный лидер движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада пообещал продолжать забивать женщин камнями за супружескую измену. Тех, кто считает подобное нарушением прав женщин, лидер талибов назвал "служителями сатаны" и заявил, что деятельность "Талибана" не закончилась, а "только началась" с захватом Кабула.
С момента прихода к власти "Талибан" уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, закрыл парикмахерские и салоны красоты, запретил передвижение женщин в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.
В Шотландии с понедельника вступит в силу новый закон
о "преступлениях на почве ненависти", согласно которому даже сказанное в собственном доме может быть передано в полицию (например, детьми). И даже если полиция посчитает эти слова недостаточно ненавистническими, чтобы заводить дело, она может занести информацию в базу данных о "преступлениях на почве ненависти", а потенциальные работодатели могут запросить доступ к этой базе.
В Шотландии уже есть подобный закон "за разжигание" -- фактически, сейчас его действие просто расширяется: на инвалидность, религию, сексуальную ориентацию, возраст, идентификацию трансгендера. Например, писательницу Джоан Роулинг предупредили, что некоторые её твиты о трансгендерах по новому закону станут преступными, а шотландки, выступавшие против того, чтобы в тюремные камеры к женщинам подсаживали трансгендеров ("трансженщин"), уже подвергались аресту.