В Афганистане женщин забивают камнями за измену, а в Шотландии дети смогут доносить на родителей за словесные преступления

Верховный лидер движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада пообещал продолжать забивать женщин камнями за супружескую измену. Тех, кто считает подобное нарушением прав женщин, лидер талибов назвал "служителями сатаны" и заявил, что деятельность "Талибана" не закончилась, а "только началась" с захватом Кабула.

С момента прихода к власти "Талибан" уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, закрыл парикмахерские и салоны красоты, запретил передвижение женщин в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.