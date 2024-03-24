Таджиков для теракта, возможно, вербовали через украинское посольство

Военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов уверен, что террористов, которые открыли огонь в «Крокус Сити Холле», вербовали через посольство Украины в Душанбе. Он отмечает, что за несколько недель до теракта на сайте украинского посольства в Таджикистане появилась информация о приглашении иностранцев в «Интернациональный легион». Объявления появлялись на странице посольства 9 и 18 марта, и появившееся 18 марта сообщение провисело там не больше двух дней.

Во время совершения теракта террористы общались только на таджикском языке , в частности, один из них призывал не жалеть патроны, потому что их ещё большой запас.