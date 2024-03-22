 

В Кремле заметили, что Россия находится в состоянии войны, и призвали к внутренней мобилизации

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия находится в состоянии войны:

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждый должен понимать текущую ситуацию в стране для своей внутренней мобилизации.

Часть российской территории де-факто оккупирована Украиной, отметил Песков. Он вспомнил, что в 2022 году состав страны вошли четыре новых региона. «Для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», -- сказал Песков. Кроме того,  существование на границах России государства, задокументировавшего использование любых методов для того, чтобы отобрать Крым, недопустимо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад может решить отправить войска на Украину в ближайшие два-три месяца.
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