В Кремле заметили, что Россия находится в состоянии войны, и призвали к внутренней мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия находится в состоянии войны:
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждый должен понимать текущую ситуацию в стране для своей внутренней мобилизации.Часть российской территории де-факто оккупирована Украиной, отметил Песков. Он вспомнил, что в 2022 году состав страны вошли четыре новых региона. «Для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», -- сказал Песков. Кроме того, существование на границах России государства, задокументировавшего использование любых методов для того, чтобы отобрать Крым, недопустимо.