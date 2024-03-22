В Кремле заметили, что Россия находится в состоянии войны, и призвали к внутренней мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия находится в состоянии войны:

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждый должен понимать текущую ситуацию в стране для своей внутренней мобилизации.