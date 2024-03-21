Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины, говорится в статье учёных российской Академии военных наук "НАТО готовится к войне с Россией" в журнале «Национальная оборона».

Авторы подчёркивают, что Вашингтон понимает, что «одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет». К гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, и реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только российскими войсками на западной границе Украины.