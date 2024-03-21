Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины, говорится в статье учёных российской Академии военных наук "НАТО готовится к войне с Россией" в журнале «Национальная оборона».
Авторы подчёркивают, что Вашингтон понимает, что «одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет». К гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, и реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только российскими войсками на западной границе Украины.
ВСУ на запорожском направлении начали охоту на мирное население, получив большое количество беспилотников, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В частности, произошла атака на фермера, работавшего в поле на тракторе. Он был ранен и госпитализирован.В Снигирёвке (в 2022 году Снигиревский район объявил о выходе из Николаевской и присоединении к Херсонской области после референдума о вхождении в состав России, затем был оставлен российскими войсками) украинцы пообещали делать с русскими "то, что на Волыни", то есть пригрозили резнёй.