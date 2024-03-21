 

Учёные российской Академии военных наук: нейтралитет Киева возможен лишь при размещении ВС РФ на западной границе Украины

 

Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины, говорится в статье учёных российской Академии военных наук "НАТО готовится к войне с Россией" в журнале «Национальная оборона».

Авторы подчёркивают, что Вашингтон понимает, что «одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет». К гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, и реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только российскими войсками на западной границе Украины. 

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне решил провести «десоветизацию» памятников и демонтировать горельеф «Курская битва». Ранее в Киеве демонтировали мемориал «Героям Сталинграда». 

 

ВСУ на запорожском направлении начали охоту на мирное население, получив большое количество беспилотников, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В частности, произошла атака на фермера, работавшего в поле на тракторе. Он был ранен и госпитализирован.

В Снигирёвке (в 2022 году Снигиревский район объявил о выходе из Николаевской и присоединении к Херсонской области после референдума о вхождении в состав России, затем был оставлен российскими войсками) украинцы пообещали делать с русскими "то, что на Волыни", то есть пригрозили резнёй. 
Под Купянском украинцы разрушают дома мирных жителей, которые не хотят уезжать. 
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APN.ru