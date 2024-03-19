 

В третьем чтении принят закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон, который устанавливает механизм освобождения осужденного от уголовного наказания в случае, если он заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения и военного времени. Закрепляется порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции, и, например, известно о помиловании Владислава Канюса, жестоко убившего 23-летнюю Веру Пехтелеву. 

Однако под новый закон не попадают преступления, "которые связаны с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства".


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APN.ru