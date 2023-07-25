Дума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит с 18 до 30 лет; те, кому исполнится 27 лет до 31 декабря 2023 года включительно, не подпадут под действие этого закона. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учёт, повлечёт наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тыс. рублей (сейчас этот штраф от 500 до трёх тысяч рублей). Несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, об изменении семейного положения, образовании, места работы, учёбы, или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, неподтверждённых регистраций, повлечёт административный штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Принят закон о запрете выезда из РФ для призывников со дня направления им повестки из военкомата.







В отдельных субъектах РФ высшими должностными лицами этих субъектов будут создаваться специализированные "государственные унитарные предприятия" "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время".

Также Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о закреплении в Уголовно-процессуальном кодексе РФ нормы, согласно которой подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть задержан при военном положении на срок до 30 суток.







