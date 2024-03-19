9 тысяч детей вывезут из Белгородской области, Грайворон превращён в руины

Из Белгородской области вывезут 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков подчеркнул, что за неделю во время ракетных обстрелов в Белгороде и области погибли 16 мирных жителей, 98 ранены.
Местные жители говорят, что город Грайворон превращён в "почти сплошные руины":
«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах. Там невозможно никуда пойти в такой обстановке. Магазины закрыты, заправки тоже закрыты с 13 или 14 числа, люди не могут заправить машины, чтобы уехать».
В Разумном зафиксировали повреждения десяти частных жилых домов, нескольких квартир в пяти многоквартирных домах, зданий школы и детского сада. Также повреждены 13 машин, три из которых сгорели.
Минобороны РФ отмечает, что украинские "диверсионно-разведывательные группы" продолжают попытки прорваться на территорию Белгородской области. На "диверсионно-разведывательные группы" сбрасывают планирующие бомбы.