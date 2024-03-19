9 тысяч детей вывезут из Белгородской области, Грайворон превращён в руины

Из Белгородской области вывезут 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта - 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край".

Гладков подчеркнул, что за неделю во время ракетных обстрелов в Белгороде и области погибли 16 мирных жителей, 98 ранены.

Местные жители говорят, что город Грайворон превращён в "почти сплошные руины":