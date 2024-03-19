 

9 тысяч детей вывезут из Белгородской области, Грайворон превращён в руины

 

Из Белгородской области вывезут 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта - 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край".

Гладков подчеркнул, что за неделю во время ракетных обстрелов в Белгороде и области погибли 16 мирных жителей, 98 ранены. 

Местные жители говорят, что город Грайворон превращён в "почти сплошные руины":

 

«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах. Там невозможно никуда пойти в такой обстановке. Магазины закрыты, заправки тоже закрыты с 13 или 14 числа, люди не могут заправить машины, чтобы уехать».

Грайворонский округ полностью обесточен. В городе работают лишь несколько магазинов, заправки не работают, отопительные котлы в домах не работают, раненые и пожилые люди не могут покинуть город.
19 марта при обстреле Белгородского района пострадали три человека — подросток, у которого частично оторвало руку, и две женщины, в том числе мама раненого подростка, которая находится в тяжёлом состоянии.

В Разумном зафиксировали повреждения десяти частных жилых домов, нескольких квартир в пяти многоквартирных домах, зданий школы и детского сада. Также повреждены 13 машин, три из которых сгорели.

 

Минобороны РФ отмечает, что украинские "диверсионно-разведывательные группы" продолжают попытки прорваться на территорию Белгородской области. На "диверсионно-разведывательные группы" сбрасывают планирующие бомбы.

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