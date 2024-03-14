В Алтайском крае осудили на 14 лет таджика, угрозами заставлявшего детей присылать ему интимные снимки

В Алтайском крае суд приговорил 38-летнего таджика к четырнадцати годам колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних, доказано 32 эпизода преступной деятельности фигуранта, от неё пострадали двадцать детей в возрасте от восьми до пятнадцати лет, проживающих не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны. Он общался с девочками в социальной сети и в мессенджерах, представляясь их ровесником, и отправлял им порнографические фото и видео, а затем заставлял детей высылать ему интимные снимки и ролики, угрожая, что расскажет обо всём их родителям.

В Белоруссии задержали и доставили в РФ одного из "новых россиян", уроженцев Таджикистана, получивших российские паспорта, но не желавших служить в Российской Армии. Второй новый россиянин продолжает находиться в бегах.