 

В Алтайском крае осудили на 14 лет таджика, угрозами заставлявшего детей присылать ему интимные снимки

 

В Алтайском крае суд приговорил 38-летнего таджика к четырнадцати годам колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних, доказано 32 эпизода преступной деятельности фигуранта, от неё пострадали двадцать детей в возрасте от восьми до пятнадцати лет, проживающих не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны. Он общался с девочками в социальной сети и в мессенджерах, представляясь их ровесником, и отправлял им порнографические фото и видео, а затем заставлял детей высылать ему интимные снимки и ролики, угрожая, что расскажет обо всём их родителям.

В Белоруссии задержали и доставили в РФ одного из "новых россиян", уроженцев Таджикистана, получивших российские паспорта, но не желавших служить в Российской Армии. Второй новый россиянин продолжает находиться в бегах.
По данным телеграм-канала "Многонационал", в Нижневартовске составилась таджикская подростковая банда, избивающая сверстников, в основном русских детей. Национальный характер проблемы администрация города и школа не признают, хотя к решению вопроса пытались привлечь таджикскую диаспору. 
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APN.ru