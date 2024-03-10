 

Под Красноярском прошло взятие снежного городка, выставка старинных сарафанов в Архангельске

Театрализованную реконструкцию старинной забавы XVIII-XIX веков, воссозданную по мотивам картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка", в селе Сухобузимское Красноярского края посетили 10,3 тыс. человек. 

Была построена большая крепость из снега, которую штурмовала казачья дружина. На масленичных гуляньях в Сухобузимском развернулись ремесленные ряды с выставкой-ярмаркой, на которой представлены изделия ручной работы, прошёл конкурс "Суриковская красавица".

 

Выставка "Сарафанное радио", где представлено около тридцати северных старинных сарафанов, открылась в Гостином дворе в Архангельске. Это предметы одежды ХVII - XIX вв. из коллекции "Ткани" Архангельского краеведческого музея, многие из них представлены впервые.

Сарафаны выставлены в витринах-"хороводах" по кругу, можно проследить эволюцию этого предмета одежды. Один из самых древних экспонатов - ярко-жёлтый сарафан начала XVIII века. Он сшит из бархата - это нетипичная ткань для сарафана, представленный образец - праздничный. "Можно посмотреть, как галуны пришивались, вот эти петельки, каждая обвита шнуром, видны все конструкционные особенности", - рассказала собеседница ТАСС. Один из сарафанов специально вывернут наизнанку, чтобы показать, как он сшит.


 


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