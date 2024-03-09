Украинцы атакуют российские регионы, массовый налёт дронов на Таганрог, раненые в Херсонской и Харьковской областях

Решение всегда одно. Мы это знаем, и наши военные это прекрасно знают, и политическое руководство — нужно отодвигать границы оставшейся Украины от наших территорий. Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта "Антироссия". И только тогда они успокоятся.