Средствами ПВО отражена массовая атака
украинских беспилотников на Таганрог, о повреждениях на земле не сообщается.
Обломки украинского дрона повредили крышу поликлиники
в Курске, произведена эвакуация медперсонала и пациентов, в том числе из реанимации.
В Белгородской области дроном атаковано Безымено
(повреждены частный дом и газопровод), обстреляна Козинка
, сброшена взрывчатка с БПЛА на хутор Мухин
(повреждён частный дом). При повторной
атаке на хутор Мухин повреждены частный дом и автомобиль.
Взрывчатка с дронов дважды сброшена на Горловку
, ДНР, также город обстрелян.
Мирный житель 1974 г.р. ранен
при украинском обстреле Голой Пристани в Херсонской области.
В Харьковской области обстреляна и атакована дронами колонна грузовиков, доставлявшая социальный уголь жителям подконтрольных России населённых пунктов. Ранен
один из водителей.
Смещение границы Украины поможет России избежать новых ударов дронов по регионам страны, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Решение всегда одно. Мы это знаем, и наши военные это прекрасно знают, и политическое руководство — нужно отодвигать границы оставшейся Украины от наших территорий. Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта "Антироссия". И только тогда они успокоятся.