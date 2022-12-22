ФСБ получит доступ к базам данных такси

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании работы легковых такси и о госконтроле за ними, который обяжет службы заказа такси давать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Законом также предусматривается возможность получения разрешения на перевозку пассажиров самозанятыми физическими лицами (применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и не являющимися индивидуальными предпринимателями) при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.



