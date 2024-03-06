 

Российский эксперт объяснил необходимость закончить войну до конца 2024 г., американские эксперты сказали о "сдерживании России"

России необходимо добить Украину на поле боя до конца 2024 года из-за подготовки стран ЕС к отправке туда военного контингента, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Очевидно, что к концу года они соберут такой контингент. Если не в конце текущего, то в начале следующего года они готовы будут реализовать идею об отправке контингента на Украину».
 

Американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований говорят о необходимости "сдерживания России на Украине", причём это сдерживание "означает удержание линии соприкосновения как можно ближе к российской границе". 

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны не должны пытаться убедить Киев начать переговоры с Москвой.



 

 

 


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