 

Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

 

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объяснил отсутствие в зоне проведения специальной военной операции новейшего российского танка Т-14 «Армата» тем, что она "дороговата". Хотя, по его словам, эта машина намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, однако на СВО использоваться не будет, а Российской армии проще приобрести Т-90, который президент РФ Владимир Путин в феврале этого года назвал "лучшей машиной в мире", которую "надо развивать". 

 

"Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", -- заявил Чемезов. 

Есть и другое мнение: выпуск надёжных двигателей для "Арматы" так и не отлажен, электронная начинка "Арматы" уязвима и трудновосполнима.

Т-14 «Армата» - это весьма и весьма интересный и содержательные проект с огромным будущим, ведь это не просто танк нового поколения - это платформа, на которой можно создавать новые машины под любую задачу. В том числе и под сетецентрические войны, к которым мы когда-нибудь да придем.
Но для этого нужно было инвестировать в промышленность деньги. Перепрофилировать те самые 200 заводов, которые стали бы выпускать комплектующие и запасные части для сотен «Армат». Дать возможность и время двигателистам довести до ума этот несчастный А-85 (говорят – могут, но нужна серия и время). Что помешало это сделать – мы вряд ли узнаем, но факт остается в том, что Т-14 останется прототипом-игрушкой без каких-либо шансов на серийное производство.
В действительности было бы весьма интересно узнать, насколько Т-14 вообще может воевать. Но сомневаюсь, что этот танк реально отправится на передовую. Слишком это дорого – испытания прототипа в реальном бою. И финансово, и репутационно.
 

 

Корпорация "Роснано" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием переоценить ее обязательства. Авторы обращения хотят признать факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к росту задолженности Института развития и ухудшению его финансового состояния при команде бывшего главы Анатолия Чубайса. С 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на сто миллиардов рублей, причем ещё до этого момента размер обязательств компании перед кредиторами и держателями облигаций превысил стоимость активов компании. 

Согласно опубликованной осенью 2023 года отчётности, корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, требования кредиторов превысили стоимость активов.

В феврале 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Роснано» проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами. Таким образом он прокомментировал ситуацию с подачей компанией иска в отношении ООО «Пластик Лоджик», разработчика «планшета Чубайса».

 



 


 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владимир Путин готов подписать новую госпрограмму перевооружения
» Глава корпорации «Ростех» отказался быть премьером
» Ростех ведёт переговоры о сборке турбовинтовых самолётов Bombardier в Ульяновске
» Экспортный потенциал российской оборонной промышленности исчерпан
» Чемезов стал еще технологичнее
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Поколение Z переживает эпидемию близорукости

  • 18:26
  • 154

За 2023 год Украина использовала почти $790 млн российских активов и поставила в Европу 30 млн тонн грузов по "зерновому коридору"

  • 17:26
  • 160

Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

  • 16:53
  • 188

В Петербурге юный мигрант ткнул ножом в сердце прохожему, в Подмосковье мигрант нанёс удары ножом женщине

  • 15:56
  • 232

Украинцы атакуют российские регионы, диверсия в Самарской области, раненые в Брянской

  • 14:51
  • 194

В РПЦ подчеркнули, что мигранты не должны создавать угрозу для русских; на тактильной модели Успенского собора отсутствуют кресты

  • 10:01
  • 315
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru