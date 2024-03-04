Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объяснил отсутствие в зоне проведения специальной военной операции новейшего российского танка Т-14 «Армата» тем, что она "дороговата". Хотя, по его словам, эта машина намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, однако на СВО использоваться не будет, а Российской армии проще приобрести Т-90, который президент РФ Владимир Путин в феврале этого года назвал "лучшей машиной в мире", которую "надо развивать".

"Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", -- заявил Чемезов.

Есть и другое мнение: выпуск надёжных двигателей для "Арматы" так и не отлажен, электронная начинка "Арматы" уязвима и трудновосполнима.

Т-14 «Армата» - это весьма и весьма интересный и содержательные проект с огромным будущим, ведь это не просто танк нового поколения - это платформа, на которой можно создавать новые машины под любую задачу. В том числе и под сетецентрические войны, к которым мы когда-нибудь да придем.

Но для этого нужно было инвестировать в промышленность деньги. Перепрофилировать те самые 200 заводов, которые стали бы выпускать комплектующие и запасные части для сотен «Армат». Дать возможность и время двигателистам довести до ума этот несчастный А-85 (говорят – могут, но нужна серия и время). Что помешало это сделать – мы вряд ли узнаем, но факт остается в том, что Т-14 останется прототипом-игрушкой без каких-либо шансов на серийное производство.

В действительности было бы весьма интересно узнать, насколько Т-14 вообще может воевать. Но сомневаюсь, что этот танк реально отправится на передовую. Слишком это дорого – испытания прототипа в реальном бою. И финансово, и репутационно.

Корпорация "Роснано" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием переоценить ее обязательства. Авторы обращения хотят признать факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к росту задолженности Института развития и ухудшению его финансового состояния при команде бывшего главы Анатолия Чубайса. С 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на сто миллиардов рублей, причем ещё до этого момента размер обязательств компании перед кредиторами и держателями облигаций превысил стоимость активов компании.

Согласно опубликованной осенью 2023 года отчётности, корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, требования кредиторов превысили стоимость активов.

В феврале 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Роснано» проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами. Таким образом он прокомментировал ситуацию с подачей компанией иска в отношении ООО «Пластик Лоджик», разработчика «планшета Чубайса».















