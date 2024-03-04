Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объяснил отсутствие в зоне проведения специальной военной операции новейшего российского танка Т-14 «Армата» тем, что она "дороговата". Хотя, по его словам, эта машина намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, однако на СВО использоваться не будет, а Российской армии проще приобрести Т-90, который президент РФ Владимир Путин в феврале этого года назвал "лучшей машиной в мире", которую "надо развивать".
"Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", -- заявил Чемезов.
Есть и другое мнение: выпуск надёжных двигателей для "Арматы" так и не отлажен, электронная начинка "Арматы" уязвима и трудновосполнима.
Корпорация "Роснано" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием переоценить ее обязательства. Авторы обращения хотят признать факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к росту задолженности Института развития и ухудшению его финансового состояния при команде бывшего главы Анатолия Чубайса. С 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на сто миллиардов рублей, причем ещё до этого момента размер обязательств компании перед кредиторами и держателями облигаций превысил стоимость активов компании.
Согласно опубликованной осенью 2023 года отчётности, корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, требования кредиторов превысили стоимость активов.
В феврале 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Роснано» проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами. Таким образом он прокомментировал ситуацию с подачей компанией иска в отношении ООО «Пластик Лоджик», разработчика «планшета Чубайса».