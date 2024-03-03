Украинцы атакуют российские регионы, над Крымом сбито 38 беспилотников, в Донецке раненые

Подросток 2009 г.р. ранен в результате взрыва в Калининском районе Донецка. В Петровском районе города ранен мужчина 1975 г.р.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников ВСУ, сообщалось о взрывах в Феодосии, движение по трассе "Таврида" и Крымскому мосту временно перекрывали.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Новая Таволжанка (повреждены семь частных домов, два автомобиля и ЛЭП), Шебекино, Середа, Дмитриевка, Муром, Щетиновка (повреждена ЛЭП), Журавлёвка, Наумовка (повреждён один частный дом), Богун-Городок (повреждён газопровод), Тишанка, Плоское, Безымено, Козинка, Ивановская Лисица, Прилесье.

В Курской области атаковано дроном Тёткино, повреждён легковой автомобиль.



