 

В Ингушетии завершилась контртеррористическая операция

 

В ингушском городе Карабулак утром 3 марта продолжал действовать режим контртеррористической операции, введённый вечером 2 марта.

По данным телеграм-канала "Многонационал", террористы захватили квартиру в жилом доме и открыли огонь по мирным жителям. Предположительно, речь идёт о банде Амирхана Гуражева, которая в прошлом году убила ряд сотрудников МВД, и боестолкновение - результат долгой и кропотливой работы, в результате которой удалось выявить и задержать более двух десятков пособников террористов, а основную ячейку заблокировать.
Жители прилегающих к району ЧП домов эвакуированы.

Позднее пришло сообщение, что режим КТО отменён, шесть боевиков ликвидированы.


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