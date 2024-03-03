В Вологодской области прошёл фестиваль "Русская тройка"

Конный экипаж из Вологодской области лидировал на втором этапе чемпионата России по русским тройкам, который стал главным событием фестиваля "Русская тройка" в деревне Ерофейка Вологодской области.

"Второй этап чемпионата России по русским тройкам состоял из двух этапов: фигурная и резвая езда. По итогам соревнований абсолютным чемпионом стала тройка из Вологодской области с коренником (средней лошадью) Людвигом. Ею управлял наездник Алексей Чистяков. Еще одна вологодская тройка с коренником Лоцманом признана самым резвым экипажем".

В соревнованиях приняли участие 12 троек из Вологодской, Владимирской, Костромской, Архангельской областей и Краснодарского края. Первый этап чемпионата прошел во Владимирской области с 3 по 4 февраля, и там первое место также завоевала тройка из Вологды с коренником Людвигом и мастером-наездником Алексеем Чистяковым. Племенной конный завод "Вологодский" является самым северным в России и крупнейшим на Северо-Западе РФ предприятием, где разводят лошадей пород "Русский рысак" и "Русский тяжеловоз".

Соревнования русских троек являются национальным видом конного спорта в России.

«Тройка – это целый коллектив: три лошади и три человека. Экипажем управляют наездник и два помощника. В упряжке – коренник и два пристяжных. Коренник – средняя лошадь – должен бежать резвой устойчивой рысью и направлять движение тройки. Правый и левый пристяжные на тихом аллюре бегут рысью как коренник, а когда бегут резво, то поднимаются галопом и помогают кореннику вести весь экипаж», – рассказал победитель двух этапов чемпионата России, наездник Алексей Чистяков.

Считается, что русская тройка родилась в 1770 году: 3 ноября было составлено расписание, в какое время и по сколько лошадей необходимо было брать проезжающим по историческому тракту Северо-Запада, по современному Таллинскому шоссе. До этого ни в одном государственном акте не упоминалось об упряжке в три лошади.

