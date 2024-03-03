 

В Вологодской области прошёл фестиваль "Русская тройка"

Конный экипаж из Вологодской области лидировал на втором этапе чемпионата России по русским тройкам, который стал главным событием фестиваля "Русская тройка" в деревне Ерофейка Вологодской области.

"Второй этап чемпионата России по русским тройкам состоял из двух этапов: фигурная и резвая езда. По итогам соревнований абсолютным чемпионом стала тройка из Вологодской области с коренником (средней лошадью) Людвигом. Ею управлял наездник Алексей Чистяков. Еще одна вологодская тройка с коренником Лоцманом признана самым резвым экипажем".

В соревнованиях приняли участие 12 троек из Вологодской, Владимирской, Костромской, Архангельской областей и Краснодарского края. Первый этап чемпионата прошел во Владимирской области с 3 по 4 февраля, и там первое место также завоевала тройка из Вологды с коренником Людвигом и мастером-наездником Алексеем Чистяковым. Племенной конный завод "Вологодский" является самым северным в России и крупнейшим на Северо-Западе РФ предприятием, где разводят лошадей пород "Русский рысак" и "Русский тяжеловоз".

Соревнования русских троек являются национальным видом конного спорта в России.

«Тройка – это целый коллектив: три лошади и три человека. Экипажем управляют наездник и два помощника. В упряжке – коренник и два пристяжных. Коренник – средняя лошадь – должен бежать резвой устойчивой рысью и направлять движение тройки. Правый и левый пристяжные на тихом аллюре бегут рысью как коренник, а когда бегут резво, то поднимаются галопом и помогают кореннику вести весь экипаж», – рассказал победитель двух этапов чемпионата России, наездник Алексей Чистяков.

Считается, что русская тройка родилась в 1770 году: 3 ноября было составлено расписание, в какое время и по сколько лошадей необходимо было брать проезжающим по историческому тракту Северо-Запада, по современному Таллинскому шоссе. До этого ни в одном государственном акте не упоминалось об упряжке в три лошади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Вологодской области проходит фестиваль реконструкторов "Небо славян", под Новгородом фестиваль "Княжья братчина"
» Рейтинг губернаторов подвергся серьезной корректировке
» Мэр Пскова и губернатор Вологодской области подали в отставку из-за провала "Единой России"
» "Справедливая Россия" отрицает формирование первой тройки списка на выборы
» Владимир Жириновский погорячился с "Мерседесами"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Ингушетии завершилась контртеррористическая операция

  • 10:37
  • 173

В Вологодской области прошёл фестиваль "Русская тройка"

  • 10:15
  • 154

В Калуге раскрыли этническую ОПГ, в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве

  • 16:18
  • 403
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

В результате украинских атак повреждены жилые дома в Петербурге, в ДНР погибли двое, в Брянской области раненые

  • 14:40
  • 378

Прослушав Послание 2024 Президента РФ

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru