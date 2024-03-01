Сотрудники Военно-космической академии организовали преступную группу; в РАН заявили о недофинансировании науки

Сотрудники главного военного следственного управления раскрыли в «Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского» Минобороны РФ организованную преступную группу из числа ведущих сотрудников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (примерно 8,5 млн рублей), четырёх фигурантов после признания вины отправили под домашний арест.

Согласно материалам проверки, преподаватели включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов. Это были имена сотрудников научно-учебного центра вуза, которые на самом деле не были задействованы в проектах. Гонорары этих людей на общую сумму 8 444 444 рубля научные сотрудники присвоили и потратили на свои нужды.

Задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доцент Андрей Назаров, заместитель Назарова Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

Финансирование российской науки необходимо увеличить в 2-4 раза для сохранения конкурентоспособности с западными учеными, увеличение капиталовложений в науку позволит компенсировать отток ученых за рубеж и повысить доступность высокотехнологичного оборудования, считает председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

"Увеличение финансирования российской науки в 2-4 раза необходимо для того, чтобы мы были по крайней мере сопоставимы с коллегами в Европе. Нам надо срочно компенсировать потерю специалистов, которые работают в науке. Потери огромные. Для отечественной науки главным сейчас является восстановление технологического суверенитета страны, а это могут делать только люди. Мы единственная страна, в которой за последние 10 лет упала численность работающих в науке".



